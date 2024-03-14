Смартфон набрал 923 балла в одноядерном режиме и 2749 баллов в многоядерном тесте.

Компания Vivo недавно представила смартфон серии v30 в большинстве стран, а затем был представлен и в Индии. Теперь кажется, что они готовятся расширить свою линейку новым устройством под названием Vivo v30e. Подобное предположение возникло из-за появления нового устройства Vivo с номером модели v2339 в базе данных Geekbench. Ожидается, что устройство станет частью серии Vivo v30 и, скорее всего, будет называться именно Vivo v30e, учитывая сходство номера модели с vivo v30 pro (v2318).

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По результатам тестирования, смартфон набрал 923 балла в одноядерном режиме и 2749 баллов в многоядерном тесте. Предполагается, что он будет оснащен чипсетом Snapdragon 6 Gen 1 с графическим процессором Adreno 710 и частотой процессора до 2,21 ГГц. Также устройство будет иметь 8 ГБ оперативной памяти и будет работать на новейшей операционной системе Android 14 с установленной на ней оболочкой FunTouch от самой Vivo.

К сожалению, в базе данных Geekbench нет других подробностей о смартфоне. Однако присутствие данного смартфона на платформе сравнительного анализа подразумевает, что его официальный запуск может состояться уже в ближайшее время. Vivo v30e будет больше похож на Vivo v29e, который компания представила еще в октябре 2023 года.