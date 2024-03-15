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СтарыйДед
Vivo Pad 3 Pro появился на Geekbench с самым мощным процессором от MediaTek
В одноядерном и многоядерном тестах Geekbench Pad 3 Pro набрал 2223 и 7547 баллов соответственно.

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Ожидается, что компания Vivo проведет презентацию в Китае 26 марта. В рамках мероприятия планируется представить смартфоны Vivo x fold 3 и x fold 3 Pro, которые будут оснащены процессорами Snapdragon 8 Gen 2 и Snapdragon 8 Gen 3 соответственно. Кроме того, есть информация о том, что будет официально представлен также планшет Vivo pad 3 Pro вместе с серией смартфонов Vivo x fold 3. Предварительные данные указывают на то, что планшет уже появился на популярном ресурсе Geekbench с некоторыми характеристиками. Устройство, обозначаемое номером модели pa2473, уже было зарегистрировано в китайской сертификационной платформе 3C. Вероятно, на рынке новый планшет будет называться Vivo pad 3 Pro. 

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Из данных, представленных на Geekbench, можно сделать вывод, что устройство будет оснащено процессором Dimensity 9300 от MediaTek, который считается самым мощным процессором данного производителя, доступным на рынке. Хотя точное название чипа не указано, информации о процессоре и графическом процессоре достаточно для того, чтобы утверждать о наличии y устройства чипа D9300. Также известно, что у Vivo pad 3 Рro будет 16 ГБ оперативной памяти, а управление системой осуществляется с помощью Android 14 с ожидаемым интерфейсом OriginOS 4 для планшетов. В результате одноядерных и многоядерных тестов Geekbench планшет набрал 2223 и 7547 баллов соответственно. 

Согласно имеющейся информации, Vivo pad 3 Pro получит 12,95-дюймовый экран с разрешением 3K и частотой обновления 144 Гц. Аккумулятор емкостью 11 500 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт также будет установлен в устройстве. На передней панели планшета будет размещена 8-мегапиксельная камера, а на задней, вероятно, 13-мегапиксельная камера с LED-вспышкой.

#планшет #vivo #vivo apex #vivo pad 3
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AlexeiK
12:17
Так самое главное, ты очередные жигули замодил или ты хотел показать , что твоя сборка поддерживает основые тренды ? без трендов скука очередная , очередного мастера жигулей :)
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erno
12:16
Ты вообще не в тему ответил. Страна, которая только самовосхваляется и самолюбуются очень быстро деградируют . Что мы и видим сейчас. Мир на грани ядерной войны , а вы кричите ой какой Путин молоток....
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Апшеронский скакел
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Так следующие вк с этими же разьëмами будут!
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Red Red
12:11
Будешь смеяться но у него на родине провайдеры ещё карты диалапного доступа ещё продавали буквально недавно, походу чимба их один и покупает
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swr5
12:09
"Стоит ли сейчас покупать RTX 4090? Если в течение года, вероятно, выйдет RTX 5090." ))) Это стеб такой? Кто в здравом уме будет покупать это переоцененное барахло от куртки с горелыми разъемами.
Собираем полностью белый мощный ПК для гейминга, стриминга и работы с видео
Red Red
12:07
Такого ещё не было сразу 1 звезда я так понимаю это дно?
Выпущен дистрибутив Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6, и почему Linux многим и даром не нужен на ПК
Red Red
12:06
Да нет плазма покрасивей будет, этот задрот выбирает под себя убогого
Выпущен дистрибутив Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6, и почему Linux многим и даром не нужен на ПК
OgoGoLog
12:04
А чем корейцы плохи? Или ты адепт западного разделения стран на "сорта и миры" так сильно погряз в нацизме, что уже и не замечаешь.
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