В одноядерном и многоядерном тестах Geekbench Pad 3 Pro набрал 2223 и 7547 баллов соответственно.

Ожидается, что компания Vivo проведет презентацию в Китае 26 марта. В рамках мероприятия планируется представить смартфоны Vivo x fold 3 и x fold 3 Pro, которые будут оснащены процессорами Snapdragon 8 Gen 2 и Snapdragon 8 Gen 3 соответственно. Кроме того, есть информация о том, что будет официально представлен также планшет Vivo pad 3 Pro вместе с серией смартфонов Vivo x fold 3. Предварительные данные указывают на то, что планшет уже появился на популярном ресурсе Geekbench с некоторыми характеристиками. Устройство, обозначаемое номером модели pa2473, уже было зарегистрировано в китайской сертификационной платформе 3C. Вероятно, на рынке новый планшет будет называться Vivo pad 3 Pro.

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Из данных, представленных на Geekbench, можно сделать вывод, что устройство будет оснащено процессором Dimensity 9300 от MediaTek, который считается самым мощным процессором данного производителя, доступным на рынке. Хотя точное название чипа не указано, информации о процессоре и графическом процессоре достаточно для того, чтобы утверждать о наличии y устройства чипа D9300. Также известно, что у Vivo pad 3 Рro будет 16 ГБ оперативной памяти, а управление системой осуществляется с помощью Android 14 с ожидаемым интерфейсом OriginOS 4 для планшетов. В результате одноядерных и многоядерных тестов Geekbench планшет набрал 2223 и 7547 баллов соответственно.

Согласно имеющейся информации, Vivo pad 3 Pro получит 12,95-дюймовый экран с разрешением 3K и частотой обновления 144 Гц. Аккумулятор емкостью 11 500 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт также будет установлен в устройстве. На передней панели планшета будет размещена 8-мегапиксельная камера, а на задней, вероятно, 13-мегапиксельная камера с LED-вспышкой.