Стартап Cognition Labs может лишить программистов источника дохода

Очередной стартап в сегменте искусственного интеллекта создал так называемый автономный агент под названием Devin. Не исключено, что он сможет заменить программистов при выполнении определённых задач.

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Разработка Cognition Labs делает акцент на рассуждения вместо заранее предполагаемых ответов. Это даёт чат-боту Devin возможность решать сложные задачи по программированию и принимать участие в марафонах кодирования, а также проходить собеседования на должность программиста.

Компания Cognition Labs в последнее время привлекла внимание многих инвесторов, которые вложили в неё немалые суммы денег. Devin вместо автозаполнения фрагментов кода используют динамический метод интерпретации данных. Разработчики уверяют, что это позволяет использовать рассуждения вместо типовых наборов данных.

Судя по тестам разработчиков, Devin умеет генерировать ключи API посредством самостоятельно написанного кода и тонких настроек разных моделей. ИИ других разработчиков до сих пор не показывали подобных навыков написания кода. В тестах SWE-Bench было решено 13,86% задач, почти на порядок превосходя ChatGPT.

Кто-то опасается, что подобные разработки полностью вытеснят людей-программистов. Другие смотрят на это с большим оптимизмом и считают, что инструмент станет помощником в работе программистов.