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Продолжение выхлопного скандала: Volkswagen проиграл еще один иск
Очередное судебное разбирательство с компанией Volkswagen, связанное со скандалом с выхлопными газами.

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Хотя с момента начала скандала с выхлопными газами прошло почти девять лет, дело до сих пор не закрыто, а судебные разбирательства по нему продолжаются. Одно из них, находящееся на рассмотрении в немецком суде, было только что проиграно компанией Volkswagen. Речь идет о том, как производитель модифицировал свои автомобили, чтобы они соответствовали действующим стандартам выбросов.

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Административный суд земли Шлезвиг-Гольштейн признал недостаточными изменения, внесенные производителем в автомобили с двигателями, которые, как было доказано, не соответствуют требуемым стандартам. Речь идет о 62 моделях с дизельными двигателями.

Производитель назвал этот приговор неправомерным и объявил о подаче апелляции. Представители Volkswagen также отметили, что не видят смысла в удалении их автомобилей с дорог, по причине того, что они не соответствуют условиям омологации и поэтому не могут быть допущены на дорогу.

Стоит добавить, что аналогичное решение было вынесено год назад, и тогда суд также установил, что решение Volkswagen, не соответствует требованиям, позволяющим констатировать, что проблема чрезмерных выбросов решена. Производитель также поставил под сомнение это решение, и в настоящее время ведется апелляционное разбирательство.

Действия Volkswagen по обеспечению соответствия своих дизельных двигателей стандартам по выбросам выхлопных газов были подвергнуты сомнению экологической организацией Deutsche Umwelthilfe, которая подала вышеупомянутые иски. По ее мнению, разрешить производителю только вносить изменения в программное обеспечение двигателя и системы очистки выхлопных газов недостаточно, и суды с этим согласились. По мнению представителей организации, единственным эффективным решением будет установка дополнительных устройств очистки выхлопных газов, стоимость которых будет несравнимо выше. Действующее техническое решение не соответствует нормам, поскольку некоторые элементы системы очистки выхлопных газов не работают при низких температурах. Производитель поясняет, что их нельзя заставлять работать непрерывно, так как это приведет к повреждению двигателя. Защита приводного устройства должна быть на первом месте.

Deutsche Umwelthilfe также объявляет об аналогичных исках против 18 других производителей автомобилей, которые также были уличены в использовании запрещенных технических решениях для снижения выбросов выхлопных газов во время испытаний.

Скандал с выхлопами разразился в сентябре 2015 года, когда в ходе испытаний на выбросы выхлопных газов в США выяснилось, что некоторые автомобили Volkswagen соответствуют требуемым стандартам только на динамометрическом стенде. При езде в обычном потоке они значительно превышают их. Оказалось, что программное обеспечение автомобиля зафиксировало нахождение автомобиля на испытательном стенде (вращались только колеса ведомого моста, а остальные колеса были неподвижны), после чего изменилась работа системы нейтрализации выхлопных газов.

Проблема конкретно касалась оксидов азота, для устранения которых использовался поглотитель, также известный как ловушка NOx. В нем скапливаются оксиды азота, а когда он заполняется, впрыскивается топливо и происходит реакция, расщепляющая оксиды азота на безвредные азот и воду. Это решение эффективно, но слишком неэффективно для использования в большинстве автомобильных двигателей. Абсорбер приходится время от времени чистить. Поэтому система нейтрализации выхлопных газов запрограммирована на непрерывную работу только во время проведения измерений.

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Как только мошенничество было раскрыто, а впоследствии выяснилось, что его используют практически все производители, каталитические нейтрализаторы SCR получили широкое распространение. Эффективное и действенное решение, но явно более дорогое и требующее от водителя время от времени заправляться жидкостью AdBlue.

#автомобили #volkswagen #выхлопные газы
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