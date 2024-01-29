Обновлённый автомобиль Golf R поучаствовал в ледовых гонках в Австрии

Вслед за презентацией обновлённой модели Volkswagen Golf немецкий автопроизводитель на ледовой гонке в Австрии показал модель Golf R. Её дебют запланирован на этот год.

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Маскировка не помешала увидеть некоторые изменения во внешнем виде автомобиля. Передний бампер получил две горизонтальные планки вместо трёх. Нижняя планка изогнута посередине в сторону центра. Там находится датчик радара, который есть и в более бюджетных комплектациях. Ещё можно разглядеть фары, ставшие тоньше прежнего.

Пока Volkswagen не разглашает характеристики новой модели Golf R. В прошлогоднем Golf R 333 мощность составляет 328 л.с., у нынешнего Golf R мощность 315 л.с.

Неизвестно, сохранится ли в новой модели механическая коробка передач. Новый Golf GTI обошёлся без 6-ступенчатой коробки передач. Спрос на Golf R и GTI с механической коробкой остаётся высоким, до 40% от общего числа продаж Golf GTI или Golf R по итогам прошлого года.

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Премьера обновлённой модели ожидается летом.