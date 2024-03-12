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ddr22
Samsung готовится к выпуску ноутбука Galaxy Book 4 Edge с процессором Qualcomm Snapdragon X Elite
Компания Samsung готовится к выпуску ноутбука Galaxy Book 4 Edge, оснащенного процессором Qualcomm Snapdragon X Elite

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Компания Samsung готовится к выпуску ноутбука Galaxy Book 4 Edge, оснащенного процессором Qualcomm Snapdragon X Elite, который будет конкурировать с MacBook серии M от Apple как по техническим характеристикам, так и по цене. Согласно информации из зарубежных источников, Galaxy Book 4 Edge будет иметь такие характеристики, как последний MacBook Air M3. Однако стоимость устройства будет значительно выше из-за наличия операционной системы Windows 11 и высокопроизводительного процессора ARM SoC.

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По слухам, цена на Galaxy Book 4 Edge составит около 1800 евро, что делает его дорогим аналогом MacBook. Это объясняется тем, что цены на потребительскую электронику в Европе обычно выше, чем в США. Однако, несмотря на высокую стоимость, устройство пока не имеет явных преимуществ в ценовом сегменте.

Ноутбук Galaxy Book 4 Edge будет иметь портативный форм-фактор с 14-дюймовым дисплеем, однако дополнительные детали, такие как разрешение экрана и частота обновления, не были раскрыты. Базовая модель будет оснащена процессором Snapdragon X Elite SoC, 512 ГБ памяти и 16 ГБ ОЗУ. Однако возможность обновления оперативной памяти и замены накопителя может быть ограничена на этом устройстве.

Одним из преимуществ Galaxy Book 4 Edge может стать поддержка 5G-связи, которая будет реализована благодаря поддержке Snapdragon X Elite. Ожидается, что ноутбук появится на рынке в июне этого года. Кроме того, в Geekbench процессор Snapdragon X Elite показал более высокую производительность в многопоточных задачах по сравнению с M3 MacBook Air и процессором Core Ultra 7 155H от Intel.

Остается наблюдать, насколько успешным окажется выпуск ноутбука Galaxy Book 4 Edge на базе Qualcomm Snapdragon X Elite и сможет ли он действительно конкурировать с MacBook от Apple.

#samsung
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