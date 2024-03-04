Южнокорейский автопроизводитель Hyundai анонсировал модель 2025 года IONIQ 5 на специальном мероприятии.

Компания Hyundai обновила свой популярный электромобиль IONIQ 5 и представила модель 2025 года. Это обновление особенно примечательно тем, что увеличилась емкость батареи. Новая модель будет запущена в продажу в конце этого года.

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai анонсировал модель 2025 года IONIQ 5 на специальном мероприятии.

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Хотя в дизайне 2025 Hyundai IONIQ 5 не произошло значительных изменений, он по-прежнему сохраняет строгие линии и оригинальный стиль. Спереди внимание привлекают светодиодные фары и спортивный дизайн решетки радиатора. Дверные ручки, утопленные в кузов, и боковые линии кузова также относятся к заметным элементам дизайна.

В задней части Hyundai IONIQ 5 также нет серьезных изменений, однако инженеры Hyundai внесли коррективы, добавив стеклоочиститель на заднее стекло. Задняя часть автомобиля сохранила светодиодную полосу освещения Dot и логотип "IONIQ 5" в центре.

Внутри автомобиля заметны различные изменения. Несмотря на то, что полностью цифровая приборная панель и интегрированный экран информационно-развлекательной системы IONIQ 5 остались прежними, внимание привлекает светодиодная подсветка на рулевом колесе. Hyundai добавил подстаканник на центральную консоль и разместил вокруг него ряд кнопок управления. Эти совершенно новые кнопки призваны сделать управление автомобилем более удобным. Кроме того, автомобиль теперь поддерживает беспроводное дистанционное обновление.

Самое заметное изменение в Hyundai IONIQ 5 2025 года - в моторном отсеке. Главное изменение здесь - новая батарея, которая имеет большую емкость, чем те, что предлагались ранее. Помимо вариантов на 58 и 77,4 кВт/ч, покупатели Hyundai IONIQ 5 теперь смогут выбрать аккумулятор емкостью 84 кВт/ч. Максимальная емкость батареи позволит автомобилю проехать около 500 км.

Новый IONIQ 5 поступит в продажу в Южной Корее в конце этого месяца. Потребители в других странах будут постепенно добираться до обновленной модели IONIQ 5 в течение года.