Hyundai Solaris возвращается на российские дороги

Рынок автомобилей в России скоро пополнится обновленными моделями Solaris HS, которые начнут продаваться через официальных дилеров. За возобновление производства отвечает AGR Automotive Group, новый владелец бывшего завода Hyundai. Автомобили Solaris будут представлены в разнообразии исполнений, отвечающих запросам широкой аудитории.

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Предложение включает в себя модели с двигателями 1,4 и 1,6 литра, оснащенные как 6-ступенчатыми механическими, так и автоматическими трансмиссиями. Ценник начинается от 1,65 миллиона рублей за базовую комплектацию с механической коробкой передач, обещая доступность и комфорт для потребителей.

Помимо возрождения Solaris, AGR Automotive Group анонсировала релиз моделей Kia Rio под брендами Solaris KRS и Solaris KRX. Эти автомобили дополнят линейку, предлагая покупателям еще больше выбора. К тому же, предвидится возвращение любимца многих - Hyundai Creta, которая будет представлена под новым наименованием Solaris HC.