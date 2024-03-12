Востребованная функциональность пропадёт с аппаратов Xiaomi

В последнем программном обновлении компания Xiaomi убрала возможность воспроизводить видео с YouTube в фоновом режиме без подписки на Youtube Premium. Данная функциональность является является одной из отличительных черт этого тарифного правила плана с момента его появления. Можно запустить видео на YouTube и выключив экран, слушать его. Без подписки такая возможность на большинстве устройств отсутствует.

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На минувшей неделе Xiaomi объявила, что функциональность «Воспроизведение звука видео при выключенном экране» убирается со всех устройств и версий программного обеспечения китайской компании. Обновления уберут эту функцию из систем HyperOS, MIUI 14, MIUI 13 и MIUI 12.

Нетрудно предположить, что Google и создатели контента оказали на Xiaomi давление с целью перестать бесплатно предлагать то, на чём Google пытается зарабатывать.