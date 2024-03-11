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Xiaomi начала работу над смартфонами серии Redmi K80
Согласно новой утечке в новой серии будет только два устройства: Redmi K80 и Redmi K80 Pro

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 Xiaomi, судя по всему, работает над смартфоном Redmi K80. Как следует из названия, Redmi K80 является преемником серии K70, и теперь новая утечка намекает на то, что устройство может вскоре появиться на внутреннем рынке бренда.

 Новость пришла от известного инсайдера Smart Pikachu, который поделился информацией на сайте микроблогов Weibo. Информатор заявил, что работа над серией Redmi K80 продвигается быстрыми темпами. Smart Pikachu далее добавил, что китайский технологический гигант также меняет свою стратегию в связи с предстоящей линейкой Redmi K80. Как сообщается, Xiaomi теперь сосредоточится только на модели флагманского класса, а не на более доступных вариантах среднего класса.

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 Другими словами, Redmi K80e можно исключить из серии K80. Это означает, что в Китае будут анонсированы только базовые K80 и K80 Pro, хотя в онлайн-сообщении инсайдер не упомянул модель Pro более высокого класса. Smart Pikachu считает, что модель «E» может быть перенесена на другую линейку, возможно, серию Note. Если это правда, то Redmi может анонсировать вариант Redmi Note 14e.

 К сожалению, это была вся информация, которой поделился инсайдер на данный момент. Но буквально на прошлой неделе появилось сообщение от другого информатора с Weibo, который утверждал, что Redmi K80 и Redmi K80 Pro могут быть оснащены процессорами Snapdragon следующего поколения. Остается неясным, будет ли это чип серии Snapdragon 8 Gen 3 или Snapdragon 8 Gen 4, поскольку ожидается, что смартфоны будут выпущены где-то в конце 2024 года.

#смартфоны #xiaomi #redmi #смартфоны xiaomi #смартфоны redmi #redmi k70 #redmi k80 #redmi k80 pro
Источник: gizmochina.com
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