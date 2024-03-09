Такую информацию сообщил известный инсайдер Digital Chat Station

Ранние подробности о смартфонах серии Xiaomi 15 просочились в сеть некоторое время назад, намекая на планы Xiaomi оснастить телефон новыми камерами и множеством других обновленных параметров. Однако, согласно новой утечке, эти обновления вполне могут стоить покупателям дополнительных денег.

Xiaomi 14 Ultra

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Как сообщает инсайдер Digital Chat Station, серия Xiaomi 15 с высокой вероятностью окажется дороже, чем устройства, которые они заменяют. Скорее всего, оригинальный Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro будут продаваться по более высокой цене, чем существующие сейчас Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro соответственно.

Серия Xiaomi 15 вряд ли дебютирует в Китае раньше октября или ноября, поэтому пока рано воспринимать утечки, связанные с ценами, как окончательные. Тем не менее повышение цен на серию Xiaomi 15 на мировом рынке, скорее всего, будет крайне негативно встречено поклонниками продукции компании, поскольку серия Xiaomi 14 уже стоит дороже, чем линейка Samsung Galaxy S24. Например, обычный Xiaomi 14 с 256 ГБ памяти стоит в Европе 999 евро, а Galaxy S24 с аналогичной комплектацией — 959 евро.