Появилось первое изображение страницы отправки сообщений через спутник в следующей версии Android

Вышки сотовой связи есть во всех современных городах и не только, но в дикой местности их может не быть. Оказавшись там, вы лишаетесь возможности позвонить по своему телефону, если только этот телефон не является спутниковым. К числу таких не относится подавляющее число современных Android-смартфонов, но появление Android 15 может изменить это.

реклама

В Apple iPhone 14 появилась функция экстренных вызовов. Специальная антенна позволяет установить прямую связь со спутниками с низкой околоземной орбиты. В результате текстовые сообщения могут отправляться без вышек сотовой связи. Это может спасти жизнь в чрезвычайных ситуациях.

Производители Android-аппаратов не хотят отставать. Уже было представлено несколько смартфонов со спутниковой связью, вроде Huawei Mate 60 Pro. Пока их число очень невелико. Тем более что в конце минувшего года Qualcomm закрыла программу Snapdragon Satellite, поскольку производителям нужно стандартизированное решение, а не многообразие предложений разных разработчиков.

В версии Android 14 QPR3 Beta 2 в настройках обнаружилась страница спутниковых сообщений. Текстовые сообщения можно будет отправлять через спутник кому угодно, а не только в службу спасения. Вернувшись в зону действия вышек сотовой связи, аппарат автоматически переключится на неё. Такая возможность будет доступна не во всех странах и не у всех операторов мобильной связи.