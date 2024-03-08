На установку Android-приложений может уходить меньше времени

Если у вас быстрое подключение к интернету, то не помешала бы возможность скачивать на мобильные устройства все необходимые приложения разом. Не исключено, что Google считает так же, и скоро добавит параллельные скачивания в свой магазин Play Store.

Было обнаружено, что активация ряда флагов в версии магазина Play Store v40.0.13 на устройстве с рутом делает возможной параллельные скачивания приложений. Ранее на форумах Reddit уже публиковались скриншоты об этом, поэтому Google задумывается над такой возможностью не в первый раз.

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По умолчанию активация функции позволяет скачивать одновременно два приложения. Можно поменять настройки и скачивать одновременно до пяти программ. При этом нельзя одновременно выполнять обновления такого же количества приложений.

Неизвестно, появится ли эта функциональность в финальной версии магазина приложений и когда. Google тестировала такую возможность около пяти лет назад, но в итоге её релиз не состоялся.

На платформе Apple iOS можно скачивать одновременно несколько приложений, а также обновлять их нажатием на кнопку «Обновить всё».