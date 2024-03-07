В рамках закона о цифровых рынках компания взимает плату с разработчиков, которые ведут пользователей за пределы Play Store.

Компания Google рассказала об изменениях, которые она внесет в соответствии с Законом ЕС о цифровых рынках (DMA), вступающим в силу с сегодняшнего дня. Однако при этом была упущена одна важная деталь: будет ли компания взимать плату с разработчиков, которые направляют пользователей за пределы Play Store для сторонней загрузки приложений, и если да, то в каком размере.

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Теперь Google сообщила, что действительно будет взимать плату с разработчиков, даже если они не используют Play Store, как это сделала Apple с App Store. Согласно новым деталям, найденным в разделе помощи Play Console, компания будет взимать две новые платы:

Плата за первоначальное приобретение в размере 10% за покупки в приложениях или 5% за подписку на два года. Эта плата представляет собой стоимость услуг, которые Play предоставляет, способствуя первоначальному привлечению пользователей. Плата за текущие услуги - 17% за покупки в приложении или 7% за подписку. Эта плата предназначена для оплаты текущих услуг Play, таких как родительский контроль, безопасность, защита от мошенничества и обновление приложений.

Разработчики могут отказаться от текущих сборов через два года, если пользователи согласятся, но текущие услуги Play больше не будут применяться. Компания оправдывает взимание платы тем, что Play приносит пользу экосистеме Android. Google включила следующую диаграмму, показывающую, как эти сборы будут применяться к гипотетическому приложению Fantastiq App.

Этим Google повторяет подход компании Apple, которая снизила комиссию App Store, но ввела новые сборы. А именно, Apple добавила новый 3% сбор за обработку платежей для транзакций, проходящих через ее магазин. А новый основной технологический сбор будет взимать фиксированную плату в размере €0,50 со всех загрузок приложений, независимо от того, поступают ли они из App Store или со сторонних сайтов, после первого 1 млн установок.

Генеральный директор Epic Тим Суини уже прокомментировал сообщение Google о соблюдении DMA вчера, еще до того, как были обнародованы новые тарифы. Компания Google объявила о своих злонамеренных планах по соблюдению европейского закона DMA... похоже, что их незаконная политика борьбы с накрутками будет заменена новым налогом Google на веб-транзакции.