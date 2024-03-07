Искусственный интеллект займётся разработкой игр

Генеративный искусственный интеллект умеет создавать тексты, изображения и даже видео. Следующим шагом его развития может стать создание игр. В этом направлении работает Google.

Google DeepMind недавно анонсировала модель искусственного интеллекта Genie для создания интерактивных игр на основе изображений. Данная технология может использоваться и с другими целями, вроде обучения роботов.

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Genie обучали на примерно 200000 часах находящихся в свободном доступе видеозаписей игрового процесса. Из-за этого должно следовать, что создающие игры на основе этой модели пользователи не столкнуться с нарушением авторских прав.

Для создания игр ИИ не требует введения текста и тэгов. Используются только кадры из видео, где определяется, какие элементы будут ландшафтом, а какие превратятся в управляемого игрового персонажа. Также анализируется трёхмерная глубина изображений для прокрутки в получившейся игре.

Небольшие игры создаются из рисунков, набросков, фотографий и прочих типов изображений. Genie справляется с неизвестными прежде изображениями, поэтому за основу можно брать созданные другими моделями искусственного интеллекта рисунки.

Пока запоминается максимум 16 кадров, что ограничивает размер создаваемых уровней. Скорость в 1 кадр/с также не помешает увеличить.

Для повышения точности сейчас создаются главным образом двухмерные платформеры. В будущем Google надеется перейти на игры и виртуальный контент других типов.