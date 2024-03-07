Новая память производства SK Hynix предлагает большую вместимость

Согласно информации из Южной Кореи, известный производитель памяти SK Hynix начинает тестирование 12-слойной памяти типа HBM3E. Она предлагает 36 ГБ на стек против 24 ГБ в 8-слойной памяти. К тому же здесь применяется более эффективный техпроцесс, но промышленное производство пока не стартовало. Если испытания качества пройдут успешно, память может войти в состав будущей видеокарты Nvidia H200 AI.

реклама

Одобрение на производство 8-слойной памяти этого типа SK Hynix уже получила. Если не возникнет проблемы и на этот раз, новая память войдёт в состав устройств для обработки ИИ. Спрос на них очень велик и производители наперегонки стараются предложить свои продукты.

SK Hynix утверждает, что спрос на память HBM вырос как никогда прежде и поставки на этот год уже расписаны. Бум ИИ продолжается и производители вроде Nvidia и AMD готовят в связи с этим устройства следующего поколения, где новая память будет востребована.