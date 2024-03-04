Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Из-за экспансии HBM3 у SK hynix осталось меньше денег на расширение производства NAND
Но это не такая уж серьёзная проблема.

реклама

К началу текущего года на рынке памяти сложилась неоднозначная ситуация. С одной стороны, прошлый год завершился для участников рынка снижением цен и убытками на направлениях DRAM и NAND, а с другой спрос на HBM позволил им в известной степени компенсировать подобные явления. Сейчас, когда цены на 3D NAND начали устойчиво расти, производителям было бы удобно вернуться к расширению объёмов выпуска такой памяти и модернизации технологий, но на этом пути они могут столкнуться с препятствиями, как поясняет Business Korea.

реклама

Источник изображения: SK hynix

По крайней мере, компания SK hynix все свободные ресурсы истратила на кратное увеличение объёмов выпуска HBM, а потому у неё возникают трудности с наращиванием объёмов производства 238-слойных микросхем памяти типа 3D NAND. Впрочем, судя по годовому отчёту NVIDIA, её поставщики памяти получают крупные авансовые платежи в счёт дальнейшего увеличения объёмов выпуска HBM, поэтому жертвовать данным направлением бизнеса корейские производители точно не станут. Тем более, что актуальность инвестиций в сегмент 3D NAND пока ещё не так велика с учётом существующего баланса спроса и предложения на рынке.

+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

История о том, как производители кулеров нас обманывают (на примере ID-Cooling IS-50X V2)
31
Астрофизики находятся на пороге понимания природы памяти нашей Вселенной
10
Как произошел мой переход на AM5 и насколько рациональным было данное решение
57
Пять причин, почему не стоит покупать игровые консоли Xbox
27
Частые ошибки новичков при сборке ПК - руководство для чайников
29
БПЛА С-70 "Охотник": последняя информация о ТТХ и массовом производстве многообещающей новинки
+
Кому нужна ОЗУ DDR5-8200 МГц, и почему Ryzen 5 5600X3D ничем не лучше Core i5-13400F
14
Какую Windows установить на игровой компьютер в 2024 году — разбираемся в плюсах и минусах версий
23
Стоит ли в 2024 году покупать скоростные SSD за 30 000р, и почему HDD никак не уходят в историю
21
Как защитить компьютер от кота — руководство для чайников
11

Сейчас обсуждают

Redneck_prm
07:56
6600 но vsync включен почти всегда
Как произошел мой переход на AM5 и насколько рациональным было данное решение
Megard
07:46
ты то и другие конечно знатоки не то что я который с линухом больше 20 лет работает
Банк ВТБ планирует перевести десятки тысяч рабочих мест на российскую ОС Astra Linux
Megard
07:43
НАТО это раковая опухоль на теле планеты
Илон Маск поддерживает идею по расформированию НАТО
DIDEI
07:38
Иногда мне кажется, что всю эту ахинею креативят интересанты Intel. Потому что такое гонево может исключительно навредить AMD в умах сомневающихся. Ну, и рассмешить остальных. Обладающих Intel и моз...
Кому нужна ОЗУ DDR5-8200 МГц, и почему Ryzen 5 5600X3D ничем не лучше Core i5-13400F
Михаил Воробьёв
07:35
Меня и 7ка устраивает... Просто этот гроб потянет 10ку со скрипом а альтернатива только Линукс.
Какую Windows установить на игровой компьютер в 2024 году — разбираемся в плюсах и минусах версий
Vorvort
07:35
Аква в разгоне очень горячая карта. Ну и СВО у меня с 2020 года.
Как произошел мой переход на AM5 и насколько рациональным было данное решение
Никита Аникеев
07:35
Серьёзно ? В 2024 году мучаться с пк ?
Пять причин, почему не стоит покупать игровые консоли Xbox
Vorvort
07:34
Охлаждение в самый раз, у Аквы из коробки 480 Ватт. Про 4090 ты нагло лжешь, за стоимость 4090 можно полностью сменить платформу и купить самую дешевую 7900XTX.
Как произошел мой переход на AM5 и насколько рациональным было данное решение
Михаил Пименов
07:33
Я так понял с резервной копией Биос.
Испанская компания Slimbook представила модель "KDE Slimbook V"
Том Райт
07:32
После первого пикселя, 3а, 4хл, у меня только положительные отзывы о их продукции. Пока с 4 хл хожу, ибо разблокировка по лицу очень нравится, да и старичок все ещё тянет мессенджеры и хорошо снимает....
Pixel 10 и Pixel 10 Pro с процессором Tensor G5 могут стать "магнум опус" Google в 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем