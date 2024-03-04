Но это не такая уж серьёзная проблема.

К началу текущего года на рынке памяти сложилась неоднозначная ситуация. С одной стороны, прошлый год завершился для участников рынка снижением цен и убытками на направлениях DRAM и NAND, а с другой спрос на HBM позволил им в известной степени компенсировать подобные явления. Сейчас, когда цены на 3D NAND начали устойчиво расти, производителям было бы удобно вернуться к расширению объёмов выпуска такой памяти и модернизации технологий, но на этом пути они могут столкнуться с препятствиями, как поясняет Business Korea.

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Источник изображения: SK hynix

По крайней мере, компания SK hynix все свободные ресурсы истратила на кратное увеличение объёмов выпуска HBM, а потому у неё возникают трудности с наращиванием объёмов производства 238-слойных микросхем памяти типа 3D NAND. Впрочем, судя по годовому отчёту NVIDIA, её поставщики памяти получают крупные авансовые платежи в счёт дальнейшего увеличения объёмов выпуска HBM, поэтому жертвовать данным направлением бизнеса корейские производители точно не станут. Тем более, что актуальность инвестиций в сегмент 3D NAND пока ещё не так велика с учётом существующего баланса спроса и предложения на рынке.