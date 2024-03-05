Samsung стала ведущим производителем, увеличив выручку на 50% благодаря поставкам DDR5 и увеличению поставок DRAM для серверов

В 4 квартале 2023 года доходы отрасли DRAM выросли на 29,6% по сравнению с предыдущим кварталом, поднявшись до 17,46 миллиарда долларов США. Это результат активной стратегии накопления запасов и контроля производства со стороны ведущих производителей. В следующем квартале ожидается продолжение роста цен на DRAM, но с небольшим снижением объемов поставок.

Samsung стала ведущим производителем, увеличив выручку на 50% благодаря поставкам DDR5 и увеличению поставок DRAM для серверов. SK hynix также показала рост объемов и выручки, особенно в модулях серверной DRAM высокой плотности. Micron наблюдал умеренный рост объемов и цен.

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В плане производственных мощностей Samsung достигла 80% загрузки, SK hynix расширяет мощности HBM, а Micron стремится увеличить использование передовых техпроцессов. Nanya и Winbond также показали рост выручки в 4 квартале, а PSMC выиграла от роста цен и создания запасов для клиентов.