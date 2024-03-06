Microsoft собирается предложить ИИ в своих новых компьютерах

Через несколько недель компания Microsoft собралась выпустить планшет и ноутбук Surface Pro 10 и Surface Laptop 6. Одной из отличительных черт планшета должен стать новый дисплей OLED.

Портал Windows Central сообщает, что анонс этих устройств запланирован на 21 марта. Здесь будут использоваться процессоры Intel Core Ultra последнего поколения и система на чипе Qualcomm Snapdragon X Elite для ноутбука. Правда, издание The Verge утверждает, что всё это относится только к моделям Surface для коммерческого применения, а потребительские варианты обновят позднее.

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Ноутбук может получить пару разъёмов, включая Thunderbolt и порт USB-A. Планшет будет обладателем экрана OLED и поддерживать NFC, а также получит усовершенствованную веб-камеру.

Ноутбук Surface Laptop 5 был представлен в 2022 году, тогда же был выпущен Surface Pro 9. По внешнему виду устройства Microsoft разных поколений обычно мало отличаются друг от друга. Так может произойти и на этот раз.

Разработчики могут продвигать в этих устройствах расширенную версию искусственного интеллекта Windows Copilot.