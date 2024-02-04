В настоящий момент новый функционал проходит стадию тестирования в канале Canary

Флагманской функцией Windows 11 Build 26040 является поддержка голосового искусственного интеллекта на всем оборудовании. Голосовой искусственный интеллект, который использует функции AI/ML для подавления фонового шума, ранее был ограничен устройствами Surface. В сборке 26040 или новее Microsoft начала тестирование Voice AI на новых компьютерах Intel и AMD.

С наступлением нового года Microsoft снова усердно работает над новыми функциями Windows. Это обновление для Windows 11, получившее название Windows 11 24H2, будет содержать множество новых функций искусственного интеллекта. Одной из таких функций, которая может появиться на ПК, является четкость голоса.

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По данным Microsoft, Voice Clarity использует современную технологию искусственного интеллекта для улучшения качества звука в Windows. Эта функция уберёт эхо, подавит фоновый шум и уменьшит реверберацию в режиме реального времени. Самое приятное то, что для этого не потребуется никакого нового оборудования.

Microsoft заявляет о поддержке всех процессоров на архитектурах Arm64 и x64, а это означает, что любой компьютер под управлением Windows 11 сможет использовать новую функцию.

Voice Clarity обещает улучшить качество звука в таких приложениях, как Teams, WhatsApp, Phone Link и других поддерживаемых приложениях, использующих режим обработки коммуникационных сигналов.

Многопользовательские компьютерные игры также выиграют от этой функции, и голосовые онлайн-чаты станут более четкими. Разработчикам будет предложено включить эту функцию по умолчанию или добавить переключатель для неё.

Voice Clarity, вероятно, станет доступен всем пользователям с обновлением Windows 11 24H2 позднее в этом году.

Наряду с Voice Clarity Microsoft представила несколько новых функций для Windows 11 в сборке 26040:

Windows мгновенно уведомит пользователей, когда на их устройстве Android будет сделана новая фотография или снимок экрана. Затем пользователи могут редактировать или просматривать изображение;

Пользовательский интерфейс настройки Windows OS Media получит столь необходимое обновление, чтобы соответствовать текущему языку дизайна. Однако Microsoft ранее тестировала этот дизайн в ранних сборках Windows 10, но так и не выпустила его в производство;

Microsoft добавит поддержку новейшего стандарта USB4, увеличивая скорость передачи данных с 40 Гбит/с до 80 Гбит/с, но для этого потребуется поддерживаемое оборудование;

ОС получит расширенные функции использования изображений в экранном дикторе, что облегчит пользователям навигацию по изображениям, а Windows будет лучше распознавать текстовые изображения;

Screen Casting получит обновление с улучшенной видимостью и настройками;

Пароль локального администратора Windows (LAPS) получит серьезное обновление. LAPS используется в основном ИТ-администраторами для управления локальными учетными записями, поэтому обычные пользователи не заметят улучшений;

Другие заметные изменения включают перемещение CoPilot вправо от панели задач, новый мастер сжатия в проводнике, обновленный интерфейс Windows Share и новый значок диспетчера задач.

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Как и ожидается в сборках Canary, изменения могут содержать ошибки, нарушающие работу устройства. Кроме того, некоторые улучшения могут появиться после Windows 11 версии 24H2.