Спустя почти 2 года и 4 месяца биткоин побил свой рекорд

Во вторник случилось долгожданное событие — курс биткоина взял новую для себя высоту в более чем $69000. Прежний рекорд был поставлен в ноябре 2021 года и казался недосягаемым в январе прошлого года, когда курс упал до $15000. С тех пор он вырос более чем в четыре раза и на 17% только за последние 7 дней.

По данным сайта CoinDesk, прежний рекорд составлял $68990,90. На этот раз отметка в $69000 была превышена, в зависимости от конкретной криптовалютной биржи. Остальные криптовалюты также находятся на подъёме. В частности, значительно растёт курс Ethereum.

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Эти события совпали с благоприятными новостями нынешнего года. В США финансовые регуляторы разрешили новые биржевые фонды, которые предлагают в том числе крупные финансовые игроки. Сейчас в ETF наблюдается рост торговой активности.

В апреле состоится халвинг, когда награда за добычу блока биткоина уменьшится вдвое. Обычно это событие ведёт к росту курса. Если так будет и на этот раз, нынешний рекорд может остаться далеко позади.