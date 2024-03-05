Стоимость биткойна (BTC) 4 марта превысила $65 тыс., свидетельствуют данные площадки Coindesk

Согласно данным Coindesk, 4 марта текущего года, цена биткойна (BTC) превысила отметку в $65 тыс. Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver, прогнозирует возможный рост криптовалюты, утверждая, что к апрелю или к концу весны текущего года биткойн может достичь $69 тыс., а к концу года – $100 тыс.

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Антонов указывает на три ключевых фактора, определяющих рост крипторынка на данный момент. Первый – увеличение числа крупных компаний, включающих BTC в свои инвестиционные портфели. Второй – доступность биткойна через спотовые ETF для большого числа инвесторов. И третий – предстоящий халвинг, который приведет к сокращению добычи майнеров и дефициту предложения на фоне увеличивающегося спроса.

10 января FinExpertiza сообщила о рекордной доходности биткойна за 2023 год, превысившей 170%. Пассивные инвесторы, вложившие 100 тыс. рублей в криптовалюту, могли получить доход в 176,4 тыс. рублей после уплаты налога.