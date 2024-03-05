Это довольно много по меркам остальных публичных компаний.

Ресурс Electrek при содействии прочих тематических сайтов определил, что на балансе компании Tesla сейчас находятся 9720 биткоинов, рыночная стоимость которых превышает $650 млн. Это заметно меньше, чем максимальные инвестиции в эту криптовалюту, которые достигали $2 млрд в 2021 году, но среди публичных компаний это третья по величине сумма в данной криптовалюте на данный момент.

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Источник изображения: Tesla

Первоначально Tesla была готова принимать оплату покупок своей продукции криптовалютой, но в дальнейшем глава компании Илон Маск (Elon Musk) выразил обеспокоенность негативным влиянием процесса добычи биткоина на окружающую среду из-за высокого энергопотребления майнинговых ферм. Он обещал вернуть в оборот криптовалюту для осуществления платежей после того, как для добычи криптовалют начнёт использоваться исключительно электроэнергия из возобновляемых источников.