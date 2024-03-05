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Исследователи показали применение чат-ботов для распространения червей
Программы-черви могут размещаться в электронных письмах или прятаться внутри изображений

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Распространение приложений искусственного интеллекта и чат-ботов продолжается, очередным свидетельством чему стал недавний анонс Claude 3. Системы генеративного искусственного интеллекта и большие языковые модели обрабатывают огромные объёмы данных, на что нужна большая вычислительная мощь и энергия. К тому же происходит эта обработка обычно в облаке, что не лучшим образом сказывается на конфиденциальности и открывает новые методы кражи персональных данных.

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Исследователи из компании Infosec опубликовали статью с описанием возможности создания программных червей, способных без взаимодействия с пользователями отравлять экосистемы больших языковых моделей на движках вроде Gemini (Bard) или GPT-4 (Bing/Copilot/ChatGPT). Черви представляют собой наборы компьютерных команд, способных незаметно заражать компьютерные системы без помощи со стороны пользователей.

Исследователи задались вопросом, могут ли злоумышленники разработать вредоносные программы для использования компонентов агента GenAI и проведении GenAI. Ответ на этот вопрос оказался утвердительным.

Был создан червь под названием Morris II. Применяя противоречивые самовоспроизводящиеся подсказки на понятном языке, чат-ботов заставляют распространять червя среди пользователей даже разных больших языковых моделей. Во входные данные вставляются подсказки, которые обрабатываются моделями GenAI и превращаются в выходные данные. Входные данные вынуждают агента распространять их среди других посредством подключений внутренней экосистемы GenAI.

Для тестирования этой теории был создан изолированный почтовый сервис с целью атаки на виртуальных помощников на основе Gemini Pro, ChatGPT 4 и LLM LLaVA с открытым исходным кодом. В электронных письмах содержались текстовые самовоспроизводящиеся подсказки со встроенными изображениями.


Эти подсказки дают возможность получать информацию из-за пределов локальной базы данных. В частности, если пользователь выполняет запрос к Bard с целью прочитать инфицированное электронное письмо или ответить на него, содержимое отправляется в Gemini Pro для создания ответа. После этого Morris II реплицируется уже на Gemini и приносит с собой полезную нагрузку, делая возможной в том числе кражу данных.

Содержащий конфиденциальные пользовательские данные сгенерированный ответ инфицирует новые хосты, если отправляется новому клиенту с сохранением в его базе данных. Ещё сложнее заподозрить неладное при использовании изображений. Из электронных писем могут извлекаться имена, номера телефонов и кредитных карт, социального страхования и прочая конфиденциальная информация.

В итоге можно сказать, что, как это бывает с любым видом технологий, их можно использовать во благо или во вред.

#безопасность
Источник: techspot.com
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