Gem12 способен разгоняться до частоты 5,1 ГГц

Компания Aoostar в последнее время представила немало портативных компьютеров. Одним из них была модель Gem10 на гибридном чипе AMD Ryzen 7 7840HS. Здесь используется оперативная память LPDDR5 и система охлаждения Glacier 2.5 с настройками в BIOS. Теперь этот производитель предлагает ещё более продвинутое решение.

Речь идёт о мини-компьютере под названием Gem12. Здесь применяется процессор AMD Ryzen 7 8845HS и вычислительные ядра XDNA AI. Процессор восьмиядерный и способен работать на максимальной частоте 5,1 ГГц. В его состав входит графика Radeon 780M на архитектуре AMD RDNA3 и могут подключаться внешние видеокарты.

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Доступны порты USB4, USB 3.2 Gen2, DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1. Ещё имеется встроенный экран, на котором могут показываться сведения о процессоре, видеокарте, оперативной памяти, температуре, пользовательские изображения. Для входа в систему применяется сканер отпечатков пальцев. Испарительный отсек способен охлаждать компоненты мощностью 75 Вт.

Предварительные заказы доступны по цене $375 с конфигурацией Ryzen 7 8845HS. В $347 обойдётся версия с процессором Ryzen 7 7840HS. В Китае продажи уже начались, а следом компьютер должен появиться и в остальных странах.