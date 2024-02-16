AOOSTAR GEM10 работает на APU AMD Ryzen 7 7840HS

Известный своими мини-компьютерами бренд AOOSTAR в конце недели представил новую модель GEM10 на основе процессоров AMD Ryzen 7 7840HS с поддержкой OCULINK. Портативных компьютеров в последнее время выпускается как никогда много, они становятся всё более привлекательными и производительными.

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В данном случае пользователи получат 8-ядерный процессор с поддержкой 16 потоков команд на основе архитектуры Zen 4. Номинальная тактовая частота здесь составляет 3,8 ГГц, в режиме разгона Boost 5,1 ГГц. Объём кэша L3 равен 16 МБ, TDP 35–54 Вт. Используется встроенная графика Radeon 780M с 12 вычислительными блоками и частотой 2,7 ГГц.

В режиме Performance мощность устройства составляет 75 Вт при температуре не более 81°C. В режиме Balanced мощность составляет 65 Вт при температуре не более 75°C. Есть ещё энергоэффективный режим мощностью 54 Вт с температурой не выше 65°C.

Корпус размером 10,7 x 10,7 x 6 см и объёмом 0,6 л выполнен из алюминия, а за охлаждение отвечает система Glacier 2.5 с регулировкой мощности через БИОС (28 Вт/35 Вт/45 Вт). Уровень шума при этом не превышает значение 40 дБА. Это один из самых компактных современных мини-компьютеров.

Поддерживается память LPDDR5-6400 в количестве до 64 ГБ и скоростью до 7500 МТ/с. Есть три слота NVMe 4.0 x4, два Ethernet 2,5GbE (Intel 226V), два HDMI 2.1 и один USB4 PD. Среди беспроводных стандартов связи представлены Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Порт OCuLink позволяет подключать дискретную видеокарту или хранилище NVMe. Предлагаются четыре порта USB 3.2 Gen2, питание идёт через разъём постоянного тока 19 В (100 Вт).

Версия с объёмом памяти 32 ГБ без хранилища стоит $549 для ранних покупателей. С хранилищем 1 ТБ цена составляет $590.