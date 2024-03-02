Процессор MediaTek является сейчас самым быстрым на мобильных устройствах

Системы на чипах Qualcomm Snapdragon много лет считались самыми производительными на мобильных устройствах на платформе Android. Китайский производитель MediaTek сумел наверстать это отставание, нанеся решающий удар своей серией процессоров Dimensity 9000. Чипы последнего поколения Snapdragon 8 Gen 3 и Dimensity 9300 по скорости находится на равных.

реклама

На протяжении уже двух месяцев подряд процессор Dimensity 9300 входит в состав самого производительного смартфона в рейтинге бенчмарка AnTuTu. Аппарат Oppo Find X7 набирает в тестах 2195036 баллов. В этом чипе применяются только производительные ядра, по четыре Cortex-X4 и Cortex-A720.

Рейтинг лидеров следующий:

Oppo Find X7 16 ГБ/1 ТБ - 2195036 баллов.

Asus ROG 8 Pro 16/512 ГБ - 2157660 баллов.

iQOO 12 16/512 ГБ - 2120878 баллов.

RedMagic 9 Pro+ 16/512 ГБ - 2105949 баллов.

Vivo Х100 Pro 16 ГБ/ 1 ТБ - 2098634 баллов.

Vivo Х100 16 ГБ/1 ТБ - 2090900 баллов.

iQOO Neo9 Pro 16 ГБ/1 ТБ - 2082581 баллов.

iQOO 12 Pro 16 ГБ/1 ТБ - 2081272 баллов.

Nubia Z60 Ultra 16/512 ГБ - 2069734 баллов.

Oppo Find X7 Ultra 16/512 ГБ - 2061537 баллов.

Asus ROG Phone 8 Pro на Snapdragon 8 Gen 3 с небольшим отставанием в 37000 баллов занимает второе место. Возможно, Asus выпустит версию этого смартфона на чипе MediaTek, что изменит расстановку сил в приведённой выше таблице.