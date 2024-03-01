Пока это только концепт-устройство и неизвестно, выпустят ли Oppo Air Glass 3 в продажу

На выставке технологий Oppo представила свое новое творение - умные очки Oppo Air Glass 3, которые могут стать новым словом в индустрии носимых устройств. Air Glass 3 - это не просто обычные очки для зрения, но и мощный инструмент для взаимодействия с окружающим миром. Благодаря встроенным AI/AR технологиям, пользователи могут видеть дополненную реальность прямо перед собой.

Очки оснащены небольшим проекционным экраном, который может выводить информацию, такую как погода, новости и даже изображения из Интернета. Яркость экрана составляет до 1000 нит, что позволяет видеть информацию даже при ярком солнечном свете.

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Управление осуществляется через сенсорную панель на правой дужке, а также через голосовые команды. Встроенная нейросеть Oppo Air Glass 3 под названием AndesGPT работает аналогично ChatGPT, однако на данный момент она доступна только в Китае.

Самое удивительное в Oppo Air Glass 3 – это их вес. Очки весят всего лишь 55 граммов, благодаря чему их можно носить на лице, не ощущая дискомфорта.

Внешний вид устройства также не вызывает нареканий – они выглядят стильно и современно, что делает их отличным аксессуаром для любого гардероба.

Однако, стоит отметить, что Oppo Air Glass 3 на данный момент являются концепт-устройством. Не известно, будет ли компания запускать их в производство и когда это произойдет.

В любом случае, Oppo Air Glass 3 представляют собой интересный и инновационный продукт, который заслуживает внимания. Если компания решит выпустить их в продажу, они могут стать настоящим хитом среди любителей технологий и стиля.