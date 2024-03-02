Облачное хранилище Google Drive получает ряд улучшений

В облачном хранилище Google Drive начинает распространяться обновление, которое приносит улучшение воспроизведения видео и увеличенное число фильтров при поиске на мобильных устройствах. Google активирует создание и воспроизведение транскодирования видео Dynamic Adaptive Streaming over HTTP (DASH) для всех загружаемых в хранилище видеороликов. Это даст возможность воспроизводить видео с адаптивным битрейтом, который может меняться в зависимости от качества подключения к интернету.

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В результате видео должно стартовать быстрее после нажатия на кнопку воспроизведения и будет реже происходить буферизация при воспроизведении на нормальной скорости и на повышенных.

Плеер в Google Drive напоминает плеер YouTube, но по скорости он уступал. Пока новшество относится только к новым загружаемым в хранилище видео. До конца года будут обновлены и ранее загруженные видеоролики.

Мобильные приложения Google Drive получают расширенные возможности поиска. Обновление приносит комбинированную карусель типа файлов и фильтры по дате. При вводе запроса будут отображаться соответствующие фильтры, что призвано ускорить поиск. Также появилась возможность уточнить запрос уже после получения результата поиска. Это доступно в приложении на iOS и скоро появится в версии на Android.