Данное расширение будет использовать идентификацию типа файлов для обнаружения вредоносных программ

Корпорация Alphabet Inc., владелец Google, объявила о новой инициативе, направленной на улучшение безопасности в интернете с помощью инструментов искусственного интеллекта и дополнительных инвестиций.

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Новый ресурс, разработанный на базе искусственного интеллекта, будет использовать идентификацию типа файлов для обнаружения вредоносных программ. Этот инструмент, который уже применяется для защиты таких продуктов, как Gmail и Google Drive, будет доступен бесплатно. На Мюнхенской конференции по безопасности в Германии Google также представит технический документ, в котором подробно описывается применение искусственного интеллекта в киберзащите, а также предлагается политическая повестка, призывающая к активным исследованиям в области искусственного интеллекта и мерам автономной киберзащиты.

Президент Alphabet по глобальным вопросам Кент Уокер в своем заявлении отмечает, что их инициатива по киберзащите с помощью искусственного интеллекта позволяет решать "дилемму защитника". Он также подчеркивает, что для сохранения достигнутого прогресса необходимы политики, которые одновременно снижают риски и используют потенциал искусственного интеллекта.

Стоит отметить, что хакеры также активно используют искусственный интеллект в своих кибероперациях. В отчете корпорации Microsoft указывается, что государственно спонсируемые преступные группировки используют масштабные языковые модели, такие как ChatGPT от OpenAI, для улучшения своих стратегий и устранения технических проблем.