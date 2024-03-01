Разработчики Telegram продолжают развивать группы

В мессенджере Telegram появился ряд новшеств, нацеленных на групповые чаты. Информация об этом была опубликована в блоге разработчиков. В частности, администраторы получили возможность публиковать истории от имени групп и сохранять эти истории на страницах профиля. Там доступ к ним могут получать другие пользователи.

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Для публикации истории в группе нужно нажать в профиле группы иконку «История» (+) или же воспользоваться командой «Опубликовать историю как» в редакторе историй и указать свою группу. Если участник группы ответит на историю, она будет отправлена в группу или приложение для продолжения общения.

Уровень групп теперь может повышаться после получения бонусов или подарков от премиальных пользователей, что даёт доступ к разным привилегиям. Необходим первый уровень, чтобы публиковать по одной истории в день.

Обладатели подписки Telegram Premium получают четыре бонуса, которые могут раздавать группам и каналам. Даря Premium другим пользователям, вы получаете три бонуса.

Повысив уровень группы в Telegram, пользователь получает значок Booster. Это значок меняется при каждом новом повышении уровня. Администраторы групп могут давать таким пользователям привилегии.

Есть разные настройки для групп с повышенным уровнем. Они могут менять цвет и логотип обложки профиля, устанавливать статус со смайлами и выбирать обои для всех посетителей группы. На выбор предлагаются тысячи смайлов. Группы с высоким уровнем могут давать премиальные пакеты участникам группы даже без премиальной подписки. В голосовых и видеосообщениях в группе будет даваться неограниченная транскрипция голоса в текст.

В мартовском обновлении мессенджера обещаны ещё пять новых функциональных возможностей.