Павел Дуров представляет новаторский подход к монетизации для авторов Telegram-каналов

Основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров объявил о введении нового способа монетизации контента для авторов Telegram-каналов. Вместо традиционной системы оплаты, когда авторы каналов получают фиксированную оплату или процент от дохода, новая система предусматривает выплату авторам исключительно в форме криптовалюты Toncoin.

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Монетизация будет осуществляться через рекламный сервис Telegram, который в марте официально откроется для рекламодателей из более чем 90 стран. В рамках этой системы, владельцы каналов будут получать 50% дохода от рекламы, размещенной на их каналах. Эта система призвана стимулировать авторов к созданию качественного и интересного контента, который будет привлекать больше рекламы.

Новый подход к монетизации имеет свои особенности. Во-первых, оплата будет проводиться исключительно в криптовалюте, что может быть непривычным для многих авторов. Однако, криптовалюта Toncoin, которую будет использовать Telegram, может быть легко конвертирована в другие криптовалюты или фиатную валюту и выведена на банковскую карту.

Во-вторых, данная система монетизации подразумевает активное участие авторов в продвижении своего канала. Полученный доход может быть использован для улучшения контента канала, его продвижения или даже для привлечения новых авторов и подписчиков. Это создает дополнительную мотивацию для авторов, делая их не просто пассивными получателями дохода, но и активными участниками процесса развития канала.

В-третьих, это нововведение позволит увеличить долю монетизированных просмотров в Telegram. В настоящее время только 10% просмотров монетизируется через рекламу в мессенджере, что оставляет большой потенциал для роста. Новая система монетизации должна помочь Telegram добиться более высокого уровня монетизации просмотров.

Павел Дуров подчеркнул, что данный подход к монетизации является инновационным и призван стимулировать авторов создавать качественный контент, который будет интересен пользователям. Он также отметил, что Telegram продолжает работать над улучшением своего рекламного сервиса и планирует в ближайшем будущем предоставить еще больше возможностей для монетизации.