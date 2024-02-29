TECNO MINI Gaming позволит поиграть на процессорах Intel 13-го и 14-го поколений

Игровые компьютеры могут быть весьма мощными, но ради этого приходится терпеть много шума, тепла и они занимают немало места. В последнее время всё более популярными становятся портативные компьютеры. Обычно это тихие офисные устройства, но некоторые производители стараются сделать их пригодными для видеоигр. Бренд TECNO показал подобные решения на выставке MWC 2024 в Барселоне.

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Устройство позиционируется как самый маленький в мире игровой портативный компьютер, к тому же с водяным охлаждением. Компьютер называется MEGA MINI M1 и предназначается для энтузиастов и геймеров, которые не хотят выбирать между производительностью и тишиной. Два показанных компьютера можно применять с очками дополненной реальности, чтобы игровой процесс стал Ещё более увлекательным.

Модель TECNO MEGA MINI Gaming G1 обладает дискретной видеокартой и системой водяного охлаждения. Здесь могут быть установлены процессоры Intel Core Ultra или i9-13900H с частотой в разгоне до 5,2 ГГц. Объём оперативной памяти DDR5 достигает 32 ГБ, вместимость твердотельного накопителя 1 ТБ. Имеется поддержка Wi-Fi6E и Thunderbolt 4. Металлический корпус переливается яркими огнями, как это принято у игровых компьютеров. К сожалению, размеры корпуса названы не были.

Другая модель называется TECNO MEGA MINI M1. Её объём 0,38 л, вес 445 г. Такие скромные значения не мешают использовать процессоры Intel Core 13-го поколения с возможностью одновременного декодирования нескольких потоков видео 4K. Здесь установлено 16 ГБ памяти DDR4, это значение можно удвоить благодаря наличию двух слотов SO-DIMM.



