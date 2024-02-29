Изначально устройство с 6,55-дюймовым дисплеем, но нажав кнопку, можно расширить его до 7,11-дюймового экрана.

Компания Tecno продемонстрировала свое видение будущего на международной выставке мобильных технологий MWC 2024. Она представила несколько инновационных прототипов, включая долгожданный Phantom ultimate. B прошлом году компания представила концепцию данного раскладного телефона. И вот теперь эта концепция стала реальностью и начала функционировать на самом деле.

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Phantom ultimate изначально компактен и имеет 6,55-дюймовый дисплей. Но с помощью простого нажатия кнопки он может расшириться до более крупного 7,11-дюймового экрана, идеально подходящего для просмотра видео или игр. Интересный дизайн этого устройства позволяет произвести расширение всего за 1,3 секунды, что делает его очень удобным и простым в использовании. Но изобретательность компании Tecno не ограничивается только этим. Они даже добавили "второй дисплей" на задней панели устройства. На самом деле, это просто главный экран, который можно увидеть через защитное окно. Таким образом, отпадает необходимость в отдельном экране, что обеспечивает максимальную эффективность использования телефона.

Пользовательский интерфейс и приложения легко адаптируются к расширению или сжатию Phantom ultimate, обеспечивая удобство использования независимо от размера экрана. Несмотря на то, что Phantom ultimate все еще находится в процессе разработки, Tecno уже может похвастаться двумя успешными складными телефонами: Phantom v Fold и v Flip. Тем не менее, их инженеры не останавливаются на достигнутом. Они разработали складной главный экран без границ — технологию, которая позволяет сократить рамки до минимума.

Также был смартфон с изменяющимся цветом, который компания Tecno представила в прошлом году. Эта технология "chameleon color" вернулась и теперь она встроена в складные телефоны. В этой технологии используются маленькие призмы, перемещающиеся под воздействием магнитного поля и предлагающие тысячи вариантов цветов с минимальным энергопотреблением. Инновации компании Tecno выходят за рамки простых концепций. Tecno Pocket go - это телефон-проектор, а Tecno Dynamic 1 - может похвастаться прозрачным дисплеем. Хотя данные устройства пока не готовы для широкого потребителя, но уже сейчас это демонстрируют стремление Tecno преодолевать границы и создавать будущее мобильных технологий.