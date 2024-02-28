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Acer анонсировала игровой монитор Predator XB323QU M3 2K 180 Гц по цене 1999 юаней
Новый монитор Acer обладает размером 31,5 дюйма и разрешением 2560 x 1440

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Компания Acer предоставила в Китае игровой монитор под названием Predator XB323QU M3. Он может привлечь внимание геймеров, желающих в играх получать плавное изображения без разрывов картинки и минимальное время отклика. Стоимость монитора составляет 1999 юаней или примерно $278 в магазине JD.com.

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Диагональ монитора 31,5 дюйма при разрешении 2560 x 1440 и частоте обновления 180 Гц. При подключении посредством HDMI максимальная частота равна 144 Гц. Здесь применяется панель Fast IPS с коэффициентом контрастности 1000:1, яркостью 250 нит, временем отклика GtG 1 мс и глубиной цвета 8 бит.

Поддерживается 95% цветового диапазона DCI-P3, Delta E<1 обеспечивает точность цветопередачи профессионального уровня и широкий цветовой диапазон для получения ярких изображений. Ещё есть поддержка HDR 10 для обеспечения высокого уровня чёткости на ярких и тёмных участках изображений.

Для сохранности здоровья глаз монитор получил сертификат TUV Rheinland Eyesafe 2.0. Это означает пониженное излучение синего цвета без ухудшения точности цветопередачи. В результате нагрузка на глаза сокращается, как и усталость, если долго смотреть на экран.

Дизайн монитора можно назвать функциональным и стильным. У него есть эргономичная подставка, которая регулируется по высоте, наклону и повороту. Вы сможете подобрать идеальный для себя угол, чтобы не испытывать дискомфорта при длительном использовании. Корпус монитора получил гладкую металлическую отделку и удобную систему организации кабелей.

Для подключения доступны два разъёма HDMI 2.0, один DysplayPort 1.2 и разъём для наушников. Можно подключать компьютерв, игровые консоли, наушники. Без наушников можно и обойтись при помощи встроенных динамиков мощностью 2 Вт.

Поддерживается технология AMD FreeSync Premium для синхронизации частоты кадров монитора с частотой с видеокарты, чтобы не было разрывов и зависаний картинки. Длительность гарантии составляет 3 года.

#acer #мониторы
Источник: gizmochina.com
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