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ddr22
Компания Acer выпустила новую серию ноутбуков Swift
Ноутбуки имеют интуитивное управление и удобную навигацию с помощью приложения AcerSense и Copilot в Windows

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Компания Acer выпустила новую серию ноутбуков Swift, которые работают на базе процессоров AMD Ryzen серии 8040. На сегодняшний день представлены две модели: Acer Swift Edge 16 и Acer Swift Go 14. Оба устройства объединяют высокую производительность и инновационные функции в компактных и легких корпусах.

Новые ноутбуки оснащены процессорами AMD Ryzen 8040 с графикой AMD Radeon 780M и системой искусственного интеллекта Ryzen AI. Это позволяет им обеспечивать универсальную производительность и поддержку функций Acer на базе искусственного интеллекта, таких как Acer PurifiedVoice, Acer PurifiedView и новая функция редактирования фотографий Acer LiveArt.

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Ноутбуки также имеют интуитивное управление и удобную навигацию с помощью приложения AcerSense и Copilot в Windows, а также OLED-дисплеи для четкого изображения и насыщенных цветов. Обе модели ноутбуков также поддерживают функции искусственного интеллекта для оптимизации работы и удобства пользователей. Acer Swift Edge 16 обладает впечатляющей производительностью, низким весом и тонким корпусом, а Acer Swift Go 14 обеспечивает мощные вычислительные возможности и искусственный интеллект в мобильном форм-факторе.

#acer
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Производитель ПК Acer теперь разрабатывает электросамокаты
Acer представила новые ноутбуки Swift Edge 16 и Swift Go 14
Acer представила ноутбуки Swift Go 14 и Swift Edge 16 с процессорами Ryzen 8040 и графикой RDNA 3
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