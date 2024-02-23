Ноутбуки имеют интуитивное управление и удобную навигацию с помощью приложения AcerSense и Copilot в Windows

Компания Acer выпустила новую серию ноутбуков Swift, которые работают на базе процессоров AMD Ryzen серии 8040. На сегодняшний день представлены две модели: Acer Swift Edge 16 и Acer Swift Go 14. Оба устройства объединяют высокую производительность и инновационные функции в компактных и легких корпусах.

Новые ноутбуки оснащены процессорами AMD Ryzen 8040 с графикой AMD Radeon 780M и системой искусственного интеллекта Ryzen AI. Это позволяет им обеспечивать универсальную производительность и поддержку функций Acer на базе искусственного интеллекта, таких как Acer PurifiedVoice, Acer PurifiedView и новая функция редактирования фотографий Acer LiveArt.

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Ноутбуки также имеют интуитивное управление и удобную навигацию с помощью приложения AcerSense и Copilot в Windows, а также OLED-дисплеи для четкого изображения и насыщенных цветов. Обе модели ноутбуков также поддерживают функции искусственного интеллекта для оптимизации работы и удобства пользователей. Acer Swift Edge 16 обладает впечатляющей производительностью, низким весом и тонким корпусом, а Acer Swift Go 14 обеспечивает мощные вычислительные возможности и искусственный интеллект в мобильном форм-факторе.