Портативный Magic Computer обладает перевёрнутым форм-фактором U

Китайский производитель компьютеров CWWK представил необычную портативную систему, где есть приподнятый радиатор и открытый слот PCIe x8 сбоку. Он получил название Magic PC и привлекает внимание своим внешним видом.

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Зазор от подставки внизу является единственной защитой материнской платы под радиатором. Всё установленное в PCIe будет находиться снаружи, так что нужно обходиться с этим устройством аккуратно.

Предлагаются чёрный, зелёный и синий цветовые варианты компьютера. В базовой конфигурации вы станете обладателем только корпуса, материнской платы и процессора. На выбор даются три процессора Intel 12-го поколения.

Процессор Intel N100: от $214 за базовый комплект. N100 представляет собой 4-ядерный 4-поточный чип 12-го поколения с TDP 6 Вт и тактовой 3,4 до ГГц.

Процессор Intel N200: от $261 за базовый комплект. N200 представляет собой 4-ядерный 4-поточный чип 12-го поколения с TDP 6 Вт и частотой до 3,7 ГГц.

Процессор Intel Core i3-N305: от $320 за базовый комплект. Core i3-N305 представляет собой 8-ядерный 8-поточный чип 12-го поколения с TDP 15 Вт и частотой до 3,8 ГГц.

Можно поставить сюда SSD вместимостью до 2 ТБ и память DDR4 до 32 ГБ до 4800 МТ/с из-за ограничений процессоров.

Нужно иметь в виду, что слот всего лишь PCIe Gen 3 x8 с ограничением пропускной способности x4. Это означает, что игровой компьютер на основе этого предложения собрать не удастся.