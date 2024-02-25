Xiaomi Watch 2 предлагают 65 часов работы

Воскресенье стало первым днём анонсов ещё до начала выставки Mobile World Congress в Барселоне. Всё внимание к себе привыкли два китайских производителя, Honor и Xiaomi. Помимо международного дебюта своих смартфонов, компания Xiaomi представила смарт-часы Watch 2, Watch S3 и фитнес-браслет Band 8 Pro.

Модель Xiaomi Watch 2 обладает круглым экраном AMOLED размером 1,43 дюйма с разрешением 466 x 466. Корпус выполнен из алюминия, предлагается водонепроницаемость 5 ATM.

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Часы оснащены 12-канальной технологией мониторинга состояния организма. Можно отслеживать частоту сердцебиения, уровень кислорода в крови, сон, менструальный цикл, у кого он есть, и уровень стресса. Также поддерживается свыше 160 режимов физической активности. Способствует этому и наличие GPS для отслеживания активности на открытом воздухе.

Устройство работает на процессоре Snapdragon W5+ Gen 1, у него 2 ГБ оперативной памяти и хранилище 32 ГБ для приложений и аудио. Это часы на платформе Google WearOS с поддержкой более чем 200 приложений.

Есть функция обнаружения падений, которая может автоматически связаться с указанным заранее контактом в экстренной ситуации. Не забыты микрофон и динамик для общения при подключении к смартфону. Имеются календарь и управление аудио, фонарик, диктофон, прогноз погоды. Ёмкость батареи составляет 495 мАч, чего должно хватить на 65 часов в распространённых сценариях применения.

Часы предлагаются в чёрном и серебристом цветовых вариантах за 199 евро.

Модель Xiaomi Watch S3 обладает изящным круглым дизайном со сменными рамками. Вместе с ними меняется и циферблат. Размер экрана AMOLED здесь 1,43 дюйма с частотой 60 Гц и яркостью до 600 нит. Также имеется возможность отслеживать медицинские показатели организма, вроде сердцебиения и уровня стресса.

Доступна двухпозиционная спутниковая система позиционирования. Продолжительность работы обещана до 15 суток. Часы работают на новой системе Xiaomi HyperOS и поддерживают eSIM для независимой работы без смартфона. В Европе их стоимость составит 149 евро в чёрном и серебристом цветах.

Также представлен фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 8 Pro с дисплеем AMOLED 1,74 дюйма. Его разрешение 336 x 480, поддерживается 16,7 млн цветов, плотность пикселей 336 ppi и частота 60 Гц. Максимальная яркость достигает 600 нит.

Вес трекера всего 22,5 г, толщина 10 мм. Производитель обещает антибактериальные материалы и элегантные кожные ремешки, а также прочный корпус из волокнистого полимера с NCVM.

Здесь не забыты все привычные уже датчики для отслеживания состояния организма. Имеется и водонепроницаемость 5 АТМ. Поддерживается свыше 150 режимов физической активности и профессиональные алгоритмы упражнений. Они анализируют потребление кислорода, тренировочную нагрузку, время восстановления, аэробные/анаэробные тренировочные эффекты.

Считаются израсходованные калории, пройденные шаги, продолжительность активности средней и высокой интенсивности. Имеется автоматическая регулировка яркости экрана. Чип GNSS используется для позиционирования через пять популярных спутниковых систем.

Можно выбирать среди более 100 циферблатов, поддерживается Always-On Display, есть NFC и Bluetooth 5.3. Ёмкость батареи равна 289 мАч, что обещает 14 суток работы или 6 дней при постоянно включенном экране. На выбор предлагаются 10 ремешков из антибактериального ТПУ и кожи разных цветов. Стоит устройство от 69 евро.