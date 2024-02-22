Данное устройство расширяет возможности смартфона в плане фотографирования, превращая его практически в настоящий фотоаппарат

Xiaomi представила свой флагман высшего уровня Xiaomi 14 Ultra на сегодняшнем мероприятии. Продолжая традицию, компания также анонсировала профессиональный фотонабор для смартфона. Это устройство превращает смартфон в настоящую любительскую фотокамеру для тех, кто хочет максимально эффективно использовать его впечатляющую оптику.

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Фотонабор для прошлогоднего Xiaomi 13 Ultra был довольно простым. Бренд обновил данное устройство для нового флагмана Xiaomi 14 Ultra. В комплект входят ручка фотоаппарата, переходные кольца для фильтров диаметром 67 мм, крышка объектива и шнурок.

Профессиональный фотокомплект можно подключить к Xiaomi 14 Ultra через порт USB-C вместо Bluetooth 5.0 на предыдущей модели. Компания заявляет, что это устраняет любые задержки, обеспечивая при этом стабильное и надежное соединение. Ручка также оснащена встроенным аккумулятором емкостью 1500 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт. Кроме того, устройство способно заряжать смартфон, когда его заряд батареи падает ниже 80 процентов.

Xiaomi утверждает, что комплект для профессиональной фотографии обеспечивает удобство работы на уровне профессиональной камерой. Он обеспечивает прочный и удобный захват для использования одной рукой. Очередная версия аксессуара также получила новые функции. Теперь у него есть специальный диск и кнопка видеозаписи в дополнение к двухступенчатой кнопке спуска затвора и рычагу увеличения. Пользовательский диск можно использовать для настройки различных параметров, таких как диафрагма, выдержка, ISO и т. д.

Комплект для фотосъемки Xiaomi 14 Ultra Professional доступен в белом и черном цветах. Его цена в Китае составляет 999 юаней.