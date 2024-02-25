Honor Magic 6 Pro поступает в продажу в разных странах с камерой-перископом 180 Мп и батареей 5600 мАч

В воскресенье компания Honor провела в Барселоне презентацию ряда своих продуктов для глобального рынка. Одним из этих продуктов является смартфон Honor Magic 6 Pro. Данная модель была представлена в Китае в январе, а теперь доберётся до покупателей в других странах.

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Аппарат получил процессор последнего поколения Snapdragon 8 Gen 3 и объём оперативной памяти до 12 ГБ. Также здесь установлено хранилище типа UFS 4.0 объёмом до 512 ГБ. Ещё используется кремний-углеродная батарея второго поколения ёмкостью 5600 мАч с повышенной плотностью хранения энергии, в том числе при экстремальных температурах. Мощность проводной зарядки составляет 80 Вт, беспроводной 66 Вт. Есть обратная беспроводная и проводная зарядка, для них нужно покупать зарядное устройство отдельно.

Поверх системы Android 14 установлена оболочка MagicOS 8.0. В ней предлагаются ИИ, Magic Capsule и Magic Portal. Magic Capsule напоминает Dynamic Island на Android, а Magic Portal поддерживает свыше сотни наиболее часто используемых приложений.

Поддерживается локальная обработка ИИ с использованием языковой модели LlaMA 2. Аппарат может отвечать на вопросы, создавать тексты и многое другое.

Сзади находятся три камеры с основной 50 Мп с переменной апертурой от f/1,4 до f/2,0. Есть широкоугольная камера с таким же разрешением и камера-перископ 180 Мп с 2,5-кратным оптическим зумом. Разрешение передней камеры тоже 50 Мп с сенсором ToF.

Установлена панель LTPO AMOLED размером 6,8 дюйма с разрешением 2800 x 1280 и частотой от 1 Гц до 120 Гц. Яркость достигает 5000 нит, соотношение сторон экрана 19,5:9.

В Европе устройство стоит 1299 евро. Продажи стартуют 1 марта.