Honor MagicBook Pro 16 будет представлен в ближайшие дни

Компания Honor недавно официально заявила, что на выставке в Барселоне анонсирует ноутбук MagicBook Pro 16. За несколько дней до этого события были опубликованы результаты его тестирования в бенчмарке Geekbench.

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Устройство с модельным номером DRA-XX работает с процессором Intel Core Ultra 7 155H и видеокартой Nvidia RTX 4060. В тесте Geekbench 6.2.2 CPU при одноядерной нагрузке результат составил2427 баллов, при многоядерной 12994 балла. В тесте OpenCL Compute видеокарта набрала 42263 балла.

В китайском сервисе микроблогов Weibo было опубликовано изображение коробки, в которой ноутбук может предлагаться в розничной продаже. Здесь можно разглядеть элементы дизайна игрового суббренда Honor Hunter. С учётом видеокарты можно сказать, что ноутбук подойдёт для современных видеоигр, а не только для работы.

Сведения с сайта Китайского центра сертификации качества (CQC) говорят о прохождении сертификации ноутбуков с моделями номерами DRA-72 и DRA-54. Отсюда известно, что в комплект будет входить адаптер питания мощностью 100 или 200 Вт.

В последний раз новая модель ноутбуков Honor MagicBook Pro выпускалась в 2021 году. Она работает на видеокарте RTX 3050. Новый ноутбук Honor позиционирует как компьютер с искусственным интеллектом.