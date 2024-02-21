В первые дни продаж действует скидка в 20 000 рублей. Стоимость базовой модели с 512 ГБ памяти составляет 159 999 рублей.

Новый складной смартфон Honor Magic V2 появился в продаже в России. Устройство отличается компактным и легким корпусом, мощной начинкой, передовыми камерами и двумя яркими дисплеями.

Magic V2 уже доступен в крупных розничных сетях и на популярных маркет-плейсах. Стоимость базовой модели с 512 ГБ памяти составляет 159 999 рублей, но в первые дни продаж действует хорошая скидка в 20 000 рублей.



Дизайн Magic V2 выполнен в духе премиальных смартфонов. Корпус изготовлен из прочного авиационного алюминия, а шарнир закрыт усовершенствованной титановой пластиной. Сзади расположен массивный блок камер, выступ которого стилизован под заднее крыло спортивного автомобиля.



Большой гибкий дисплей диагональю 7,9 дюйма выполнен по самым современным технологиям. Он отличается высочайшей яркостью в 1200 нит, богатой цветовой гаммой и частотой обновления 120 Гц. В развернутом состоянии Magic V2 шарнир практически не заметен.

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Внутри смартфона установлен новейший флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2, который обеспечивает высокую производительность. Также на борту 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, аккумулятор емкостью 51000 мАч с быстрой зарядкой. Особого внимания заслуживают камеры Magic V2. Основная 50 Мп сенсор Sony IMX800 с оптической стабилизацией позволяет делать четкие снимки и плавное 4К видео. .



Отметим, ранее Honor анонсировала эксклюзивную версию Magic V2 Porsche Design. Эта модель выдержана в фирменных тонах немецкого автопроизводителя и имеет стильный дизайн с отсылкой на спорткар Porsche 911.