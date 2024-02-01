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Zelikman
Токен аутентификации сотрудника компании Mercedes-Benz был найден в общедоступном репозитории GitHub
Исходный код компании был непреднамеренно опубликован из-за человеческой ошибки

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  Британская компания RedHunt Labs недавно обнаружила токен аутентификации, который принадлежит сотруднику компании Mercedes-Benz. Этот токен был случайно размещен во вседоступном репозитории GitHub. Согласно комментариям соучредителя RedHunt Шубхама Миттала, злоумышленники могли использовать этот токен для получения "неограниченного доступа" к коммерческим секретам и другим важным аутентификационным данным немецкого автомобильного гиганта.

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  RedHunt обнаружила открытый токен аутентификации во время обычного сканирования интернета в январе, но сам токен был размещен еще в сентябре 2023 года. Похитители, используя закрытый ключ, могли получить полный доступ к корпоративному серверу GitHub компании Mercedes-Benz. Объем и важность данных, хранящихся на этом сервере, были ошеломляющими.

  Опубликованный токен GitHub предоставлял угрожающие возможности, такие, как "неограниченный" и "неконтролируемый" доступ к большому количеству файлов интеллектуальной собственности Mercedes-Benz, включая чертежи, проектную документацию и другую "критическую" внутреннюю информацию. Миттал подчеркнул, что на сервере также находились ключи облачного доступа, API-ключи и дополнительные пароли, которые могли бы быть использованы для нарушения работы всей IT-инфраструктуры автопроизводителя, создавая беспрецедентную и хаотичную ситуацию.

  Наихудшим из всего этого было то, что Миттал подтвердил с доказательствами наличие ключей для серверов Microsoft Azure и Amazon Web Services (AWS), баз данных PostgreSQL, а также исходного кода программного обеспечения Mercedes-Benz на небезопасных репозиториях. Слова исследователя безопасности говорят о том, что на этих серверах, по всей видимости, не хранились никакие данные о клиентах.

  RedHunt поделился деталями этого неприятного инцидента с безопасностью с TechCrunch, который затем проинформировали о проблеме Mercedes-Benz. Представитель компании заявил, что внутренний исходный код автопроизводителя был непреднамеренно опубликован на общедоступном сервере GitHub из-за человеческой ошибки. В настоящее время ведется внутреннее расследование, и будут предприняты дополнительные меры по устранению проблемы.

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  Несмотря на то, что не контролируемый токен был доступен публично в течение нескольких месяцев, пока нет доказательств того, что злоумышленники или киберпреступники смогли его раскрыть и злоупотребить им для компрометации бизнеса Mercedes-Benz. Компания пока не подтвердила, были ли попытки несанкционированного доступа к ее системам с использованием журналов доступа или других мер безопасности.

#технологии #автомобили #безопасность #компании #mercedes-benz #github #токен
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