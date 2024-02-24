На цену новых iPad Pro повлияет поднявшаяся стоимость панелей OLED

От компании Apple в марте ждут анонса следующего поколения планшетов iPad Pro. Впервые они должны получить экраны типа OLED вместо ранее применявшихся LCD. Наряду с другими улучшениями может оказаться, что потенциальные покупатели получат заодно и рост стоимости. Не исключено, что планшеты окажутся не менее дорогими, чем ноутбуки линейки MacBook Pro. Ранее слухи об этом уже циркулировали и они могут оказаться правдивыми, поскольку переход на OLED увеличит себестоимость производства планшетов.

Отчёт фирмы Omdia рассказал некоторые подробности о переходе Apple на дисплеи OLED в планшетах и не только. В частности, ожидается появление складного устройства с диагональю экрана 20,3 дюйма. Таким может оказаться один из будущих ноутбуков Macbook. В 2026 и 2027 годах соответственно ждут появления новых планшетов iPad Air и iPad mini. Также было сказано о ценах панелей OLED размером 11 и 13 дюймов для iPad Pro.

реклама

11-дюймовая панель стоит $280-$290, тогда как 13 дюймовая $380-$390. Это заметно дороже по сравнению с прежними экранами планшетов iPad Pro. Эти значения соответствуют ранее представленным данным издания The Elec.

В результате может оказаться, что iPad Pro нового поколения будут стоить $1500 за 11-дюймовый вариант и $1800 за 13-дюймовый. Захотят ли покупать эти планшеты за такие деньги, покажет время.

Новые экраны будут обеспечивать более глубокий чёрный цвет и в них выше коэффициент контрастности. При этом у них также ниже расход энергии. Apple немного изменит корпуса планшетов, чтобы поместились экраны чуть большего размера. При этом корпуса станут тоньше, 5,1 мм и 5 мм у моделей 11 и 13 соответственно.