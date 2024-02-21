Впервые с 2022 года Apple готовит новые планшеты

Планшеты Apple в этом году получат весьма значительные обновления. В первую очередь речь идёт о переходе на экраны типа OLED. Планшеты должны быть представлены в конце марта. Сообщается, что новые модели станут тоньше своих предшественников. Их производительность вырастет за счёт более мощных внутренних компонентов.

Издание 9to5mac сообщает о том, что старший планшет станет тоньше более чем на 1 мм. Толщина модели с диагональю экрана 12,9 дюйма сейчас составляет 6,4 мм. Новый планшет может иметь толщину корпуса около 5 мм.

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У модели нового поколения с диагональю экрана 11 дюймов толщина корпуса будет 5,1 мм. Общие размеры этого варианта составят 249,7 x 177,5 x 5,1 мм. У 13-дюймового планшета размеры будут 281,5 x 215,5 x 5 мм.

Как видим, в длину и толщину новые устройства увеличатся. Дизайн должен получить изменения, а также появится технология MagSafe.

Планшеты будут работать на новых процессорах Apple M3, производимых на техпроцессе 3 нм компанией TSMC. Это повысит производительность и продолжительность работы без розетки.

Ждать появления новых планшетов остаётся около месяца. Их стоимость пока не называется.