Вероятно, компания снова станет крупнейшим клиентом TSMC в этом году.

В течение всего 2023 года компания TSMC активно наращивала производство пластин по своему передовому 3-нм техпроцессу, а единственным крупным заказчиком была компания Apple. Теперь, в 2024 году, TSMC рассчитывает получить значительно больше заказов на 3-нм пластины, однако Apple не собирается сокращать свои заказы. Как сообщается, американская компания увеличит объем заказов на 3-нм чипы в 2024 год на 50% по сравнению с прошлым годом, несмотря на то, что в прошлом году она закупила всю доступную мощность 3-нм производства TSMC.

реклама

О запуске своего 3-нм узла компания TSMC впервые объявила в последние дни 2022 года, а затем в течение 2023 года проводила плавный запуск, устраняя все выявленные недочеты. Эксперты ожидают, что в 2024 году компания выйдет на полную мощность по 3-нм техпроцессу, потому что уже разработала его усовершенствованную версию N3E. По данным китайского сайта Economic Daily News, Apple закупит столько 3-нм пластин, сколько сможет выделить для нее TSMC в 2024 году, поскольку она стремится реализовать свои амбиции в области искусственного интеллекта с помощью новых чипов для iPhone и Mac в этом году. Ожидается, что объем заказов на 3-нм чипы увеличится на 50% по сравнению с прошлым годом, несмотря на то, что компания приобрела все 3-нм мощности TSMC .

Семейство чипов M3 изготовлено на первом 3-нанометровом процессе N3B от TSMC, а M4, как предполагается, будет использовать тот же узел, но с усовершенствованным процессом N3E. Фото: Apple

Ожидается, что Apple будет использовать 3-нм техпроцесс TSMC для своих будущих чипов A18 Pro для следующей версии iPhone, а также для чипов M4. По данным Wccftech, одним из самых больших нововведений в 2024 году станет применение 3-нм чипов во всей линейке iPhone 16. Флагманская модель iPhone 16 Pro получит новый 3-нм чип A18, а стандартная модель - 3-нм чип A17 Pro прошлогодней разработки. В существующих телефонах 15 Pro используется 3-нм чип, а в обычных iPhone 15 с 2022 года используется 4-нм чип. Кроме того, ожидается, что Apple добавит базовую версию чипа M3 в iPad и MacBook Air нового поколения.

Также, по имеющейся информации, Apple уже начала производство чипов M4, которые будут использовать усовершенствованный процесс TSMC второго поколения N3E. Ранее компания поступила аналогичным образом с чипами M1 и M2, переходя от одного поколения техпроцесса к следующему. Вряд ли чипы серии M на основе 2-нм процесса появятся ранее 2025 года.

Ожидается, что в 2024 году TSMC получит множество заказов на 3-нм чипы, поскольку компании Nvidia и AMD готовят к выпуску в конце года следующее поколение видеокарт. Также сообщается, в ближайшие два года Intel планирует потратить до 14 миллиардов долларов на 3-нанометровые пластины TSMC в течение следующих двух лет, поскольку компания будет использовать их как для новых процессоров, так и видеокарт. Также на 3-нм чипы претендуют Qualcomm и MediaTek, так что 2024 год обещает стать очень напряженным для TSMC.

В 2024 году Apple окончательно погрузится в мир генеративного искусственного интеллекта благодаря своему программному и аппаратному обеспечения. Это должно привести к тому, что Siri станет своего рода искусственным интеллектом в будущей iOS 18. В то же время, по различным сообщениям, следующее поколение чипа M4 значительно расширит возможности нейронного движка для запуска приложений машинного обучения и искусственного интеллекта, которые Apple разрабатывает для своих будущих устройств.