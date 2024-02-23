Oppo готовит умные часы с круглым циферблатом размером 1,43 дюйма

Компания Oppo сообщила, что до конца месяца анонсирует смарт-часы Watch X на операционной системе WearOS. Их продажи должны начаться 29 февраля. Эти часы станут первыми для китайского производителя с экраном круглой формы, тогда как прежде были только квадратные. Это может быть переименованный вариант часов OnePlus Watch 2, который будет анонсирован тремя днями раньше на мероприятии MWC 2024.

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В Малайзии часы уже доступys для предварительных заказов. Они предлагаются с разновидностями ремешков Mars Brown и Platinum Black. В сертификационной базе данных SRIM Малайзии часы с модельным номером OWWE231 были замечены ещё минувшем ноябре. Месяцем ранее в индийской базе данных под похожим номером OPWWE231 нашлись часы OPWWE231.

Эти часы появятся и в Китае с модельным номером OWW231. Они уже получили сертификации организаций MIIT и 3C, благодаря чему стало известно о поддержке 4G LTE посредством eSIM. В Китае их ждут в марте под названием Oppo Watch 4.

Часы могут обладать дисплеем OLED размером 1,43 дюймов с разрешением 466 x 466. Они будут работать на процессоре Snapdragon W5 Gen 1, получат один ГБ памяти, аккумулятор 500 мАч и зарядку мощностью 10 Вт. Среди стандартов беспроводного подключения представлены Bluetooth, Wi-Fi 2,4 ГГц/5 ГГц. Корпус должен обладать уровнем защиты IP68. В Китае часы будут работать на платформе ColorOS for Watch 6.0, а в остальных странах на более привычной WearOS 4.