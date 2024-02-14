Snapdragon 8 Gen 4, скорее всего, предназначен для Find X8 Ultra , а Dimensity 8400 — для базовой модели Find X8.

Менее месяца назад компания Oppo представила серию флагманских смартфонов Find x7, которые теперь являются ключевыми устройствами компании. Но уже начали появляться новости об их преемниках - серии Find x8.

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Информация поступила от инсайдера Smart Pikachu, который опубликовал особенности новой серии на платформе Weibo. Хотя официальный релиз серии Find x8 еще далеко, Smart Pikachu сообщил, что следующий флагман будет оснащен топовыми процессорами от Qualcomm и MediaTek. Источник утверждает, что флагманский смартфон от Oppo, который выйдет в следующем году, будет оснащен процессором Snapdragon 8 gen 4 и чипсетом Dimensity 8400. Вероятно, первый будет установлен в модель Find x8 Ultra более дорогую версию, а второй - в базовую модель Find x8. Также упоминается, что Find x8 Ultra будет иметь сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей с помощью ультразвуковой технологии, в то время как Find x8 может предложить оптический сканер отпечатков пальцев, также встроенный в дисплей для обеспечения безопасности.

Что касается модели Find x7 с процессором Dimensity 9300, она недавно заняла первое место в списке результатов тестов на производительность Antutu в январе 2024 года. Ожидается, что в скором времени будет выпущен обновленный вариант модели Find x7 Ultra, который будет поддерживать спутниковую связь. Таким образом, компания Oppo продолжает стремиться к инновациям и усовершенствованиям в своих устройствах, делая их еще лучше и привлекательнее для потребителей.