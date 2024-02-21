Китайский производитель Oppo продолжит выпускать модели с гибкими экранами

На днях появилась новость, согласно которой несколько китайских производителей собираются перестать выпускать складные смартфоны. В числе этих производителей была названа компания Oppo. Возможной причиной могли быть не плохие продажи устройства, а большие расходы на ремонт. Теперь китайская компания официально опровергла свой уход с рынка складных смартфонов. По словам представителя компании, она остаётся верной непрерывному развитию технологии гибких смартфонов.

реклама

В прошлом году свой первый складной смартфон представила компания OnePlus. Среди прочих регионов аппарат OnePlus Open появился в Европе, США и Индии. В ряде стран это же устройство продавалось под именем Oppo Find N3. Ещё в прошлом году был выпущен вертикально складывающийся смартфон Oppo Find N3 Flip.

Теперь можно рассчитывать на появление в недалёком будущем новых моделей, таких как Oppo Find N4, N4 Flip и OnePlus Open 2. В начале года китайский производитель уже представил в Китае аппараты Oppo Find X7 и Find X7 Ultra. В марте от него ждут появления модели X7 Ultra с двусторонней спутниковой связью. Также якобы ведётся работа над Oppo K12 на основе процессора Snapdragon 7 Gen 3 и линейкой смартфонов Reno 12. В Индии 29 февраля будет представлен смартфон Oppo F25 Pro 5G.