Вибрационному движку повышенной точности на Google Pixel Watch 2 нашлось очередное применение

В часах Pixel Watch 2 Google предлагает более точный тактильный отклик, за счёт чего в ближайшее время собирается дать возможность узнавать время по вибрации. Для этого нужно будет коснуться циферблата двумя пальцами, после чего последует серия вибраций, которые будут означать время. Одно нажатие скажет, который час, а два нажатия скажут о минутах.

Будет предлагаться два варианта считывания показаний. Длинная вибрация может означать 10, а короткая 1. Также время можно округляться до ближайшей четверти. Тогда каждые 15 минут часы будут выполнять короткую вибрацию. Имеется также настройка скорости вибрации.

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В настройках уже начинает появляться соответствующая опция «Вибрации». Пока она есть на небольшом количестве часов, поскольку Google ведёт тестирование.

Если обычный человек может посмотреть время и без вибрации, новая функциональность может помочь слепым и слабовидящим. Данная опция дополнит дыхательные упражнения Fitbit Relax, используя возможности улучшенного вибрационного движка.

На часах Apple Watch есть похожая возможность под названием Taptic Time. Возможно, распространение на всех часах Google этой функции произойдёт в марте с релизом обновления Pixel Feature Drop.